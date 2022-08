Agenzia ANSA

Ladi 21vicino a Papua Nuova Guinea, nei pressi del Jomard passage, una delle principali rotte marittime dell'Australia dove di recente la Cina ha accresciuto la sua influenza, sta ...... in pratica un'agenzia immobiliare di speciale settore di mercato, sono presenti oltre 750 isole private sia inche in affitto. Ma, per quanto riguarda i prezzi, non ci sono soltanto... La vendita di 21 atolli alla Cina preoccupa l'Australia - Oceania La vendita di 21 atolli vicino a Papua Nuova Guinea, nei pressi del Jomard passage, una delle principali rotte marittime dell'Australia dove di recente la Cina ha accresciuto la sua influenza, sta cre ...La richiesta di acquistare piccole isole è in costante crescita dall’inizio della pandemia, e sul mercato ce ne sono alcune anche piuttosto economiche. Attenzione però: il prezzo di listino è solo una ...