La Russia bombarda una stazione ucraina: oltre 20 morti (Di giovedì 25 agosto 2022) Sale a 22 il bilancio dei morti del bombardamento russo sulla stazione ferroviaria di Chaplyne, nella regione di Dnipro, secondo quanto riportato dal ministero della Difesa ucraino su Twitter. Sono almeno 50 i feriti. L'attacco è stato sferrato "direttamente sui vagoni ferroviari", secondo quanto ha riferito il presidente ucraino Volodymyr Zelensky e quattro vagoni hanno preso fuoco. L'attacco è avvenuto nel giorno della Festa dell'Indipendenza dall'Unione Sovietica e ricorda i bombardamenti missilistici che hanno colpito lo scorso aprile la stazione di Kramatorsk."I soccorritori sono al lavoro. Ma, sfortunatamente, il numero dei morti potrebbe aumentare - ha aggiunto Zelensky -. È così che viviamo ogni giorno. È così che la Russia si è preparata per questa riunione ... Leggi su ilfogliettone (Di giovedì 25 agosto 2022) Sale a 22 il bilancio deidelmento russo sullaferroviaria di Chaplyne, nella regione di Dnipro, secondo quanto riportato dal ministero della Difesa ucraino su Twitter. Sono almeno 50 i feriti. L'attacco è stato sferrato "direttamente sui vagoni ferroviari", secondo quanto ha riferito il presidente ucraino Volodymyr Zelensky e quattro vagoni hanno preso fuoco. L'attacco è avvenuto nel giorno della Festa dell'Indipendenza dall'Unione Sovietica e ricorda imenti missilistici che hanno colpito lo scorso aprile ladi Kramatorsk."I soccorritori sono al lavoro. Ma, sfortunatamente, il numero deipotrebbe aumentare - ha aggiunto Zelensky -. È così che viviamo ogni giorno. È così che lasi è preparata per questa riunione ...

