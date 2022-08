La rivelazione di Bianca Balti | “Rischio un tumore e rimuoverò tube e ovaie”

(Di giovedì 25 agosto 2022) Nei mesi scorsi, si era molto parlato della decisione didi congelare gli ovociti e ieri la modella ha comunicato di essersi sottoposta nuovamente a tale operazione. I motivi della decisione, però, oggi sono molto diversi e vanno ricercati in una mutazione genetica, la BRCA1, che le è stata diagnosticata e che rende alte le possibilità di avere un cancro.ha scritto ai fan attraverso la newsletter: “La mattina di sabato 13 Agosto ho iniziato un nuovo ciclo di stimolazione ovarica, il secondo nell’ultimo anno e mezzo. Il primo l’avevo concluso a marzo 2021 con il recupero ed il conseguente congelamento di 5 ovociti sani, per soddisfare la mia necessità di indipendenza riproduttiva al termine di una relazione romantica. Questo ciclo, invece, l’ho iniziato a causa della diagnosi di una mutazione ...

neXtquotidiano : La modella: “Mi sottoporrò a mastectomia e ovariectomia” La rivelazione di Bianca #Balti: “Rischio un tumore e rim… -

Open

Se non quella Fiat Unoche seguiva la limousine di cui si è molto parlato ma non è mai stata trovata. Ora ha voltato pagina, fa il capo della sicurezza per il gigante farmaceutico Astrazeneca. ...... tra cui quella di un vicino che avrebbe affermato di averla vista, nel giardino di casa, con una larga camiciaed i capelli legati. Ecco perchè questa clamorosaè oggi oggetto di ... «A marzo l’esercito ucraino ha rischiato di finire tutte le munizioni». Le cinque rivelazioni del Washington Post sulla resistenza di Kiev Bianca Baldi decide di rimuovere tube ed ovaie perché ha un'alta possibilità di contrarre un tumore: "Decisione sofferta".Zlatan Ibrahimovic si allena per tornare a disposizione, ma spunta una clamorosa rivelazione sul suo ritiro: la frase spiazza i tifosi ...