La resistenza esemplare dell'Ucraina ha frenato Mosca. Il punto del gen. Farina (Di giovedì 25 agosto 2022) La festa nazionale ucraina celebrata il 24 agosto è arrivata quest'anno in un momento molto difficile per il Paese, che da sei mesi è coinvolto nella guerra d'aggressione portata avanti dalla Federazione russa. "In questi sei mesi la resistenza ucraina è stata esemplare e per molti osservatori sorprendente", ha detto in una conversazione con Formiche.net il generale Salvatore Farina, già capo di Stato maggiore dell'Esercito e ora presidente del Centro studi Esercito. La Russia non si aspettava una reazione così forte dell'Ucraina e un sostegno così netto da parte dei Paesi europei e della Nato, per questo affronta delle difficoltà oggettive, sia sul campo che in casa. Generale, come reputa che sia stata la resistenza ucraina in questi primi sei mesi di guerra?

