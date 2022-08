La rabbia di Linda Cerruti per i commenti sessisti e volgari alla foto in cui mostra le otto medaglie vinte agli Europei: “Basita e schifata” (Di giovedì 25 agosto 2022) Doveva essere una foto per celebrare i propri successi, ben otto medaglie in un solo europeo di nuoto, ma la stella del nuoto sincronizzato, Linda Cerruti ha dovuto, suo malgrado, fare i conti con i leoni da tastiera. Lo scatto pubblicato appena tre giorni fa dall’atleta più medagliata del campionato, che la ritrae in una posa scultorea, tipica del suo sport, insieme alle medaglie vinte, sei argenti e due bronzi, è stato infatti sommerso da una serie di commenti fuori luogo, sessisti e volgari. Frasi specchio, come ha sottolineato la stessa azzurra, “di una società ancora troppo maschilista e molto diversa rispetto a quella in cui un domani vorrei far ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 25 agosto 2022) Doveva essere unaper celebrare i propri successi, benin un solo europeo di nuoto, ma la stella del nuoto sincronizzato,ha dovuto, suo malgrado, fare i conti con i leoni da tastiera. Lo scatto pubblicato appena tre giorni fa dall’atleta più medata del campionato, che la ritrae in una posa scultorea, tipica del suo sport, insieme alle, sei argenti e due bronzi, è stato infatti sommerso da una serie difuori luogo,. Frasi specchio, come ha slineato la stessa azzurra, “di una società ancora troppo maschilista e molto diversa rispetto a quella in cui un domani vorrei far ...

