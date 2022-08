La pazzia della guerra | lo scandalo del commercio delle armi | il manifesto pacifista di Francesco

Agenzia_Ansa : UCRAINA | Il Papa: 'Tanti innocenti stanno pagando la pazzia, la pazzia di tutte le parti, perché la guerra è una… - MaxLap7 : RT @QuinziUgo: L'appello di @Pontifex_it per la pace ('la guerra è una pazzia') è ragionevole e condivisibile. La guerra è solo sofferenza.… - oggisettimanale : RT @la_peau_douce_: Chi vive al mare è felice. La felicità è esito della pazzia. Il salmastro corrode i meccanismi della ragione, sicché i… - csch78 : RT @la_peau_douce_: Chi vive al mare è felice. La felicità è esito della pazzia. Il salmastro corrode i meccanismi della ragione, sicché i… - flamanc24 : RT @globalistIT: -

La "battaglia"pace contro laguerra. 'Rinnovo l'invito a porre fine alla guerra. Che si intraprendano passi concreti per mettere fine alla guerra e scongiurare il rischio di un ...Queste giornate speriamo possano essere importanti per i più piccoli, vittime innocentiguerra come le ha definite Papa Francesco, coloro i quali rischiano di subire i danni ...Grand Hotel - Intrighi e passioni streaming e diretta tv: dove vedere la puntata di oggi in onda su Canale 5 giovedì 25 agosto 2022 ...Ma quella che emerge con sempre maggiore forza e capacità attrattiva è la sua leadership politica. Sì, politica. Perché tale è quella esercitata da Papa Francesco.