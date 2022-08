La nuotatrice artistica Linda Cerruti vittima di sessismo sui social: “Vergognoso” (Di giovedì 25 agosto 2022) Ai campionati della vergogna vincerebbero loro. Ma non basteranno le decine di commenti beceri e sessisti a spegnere il sorriso sul suo volto. Il sorriso di chi ha da poco terminato la miglior rassegna iridata della sua carriera, conquistando ben otto medaglie (2 bronzi e 6 argenti) agli Europei di Roma. Per questo Linda Cerruti, 29 anni, nuotatrice artistica (per i meno esperti, sincronette) ligure tesserata GS Marina Militare e RN Savona, ha postato sulla sua pagina Instagram varie foto scattate a Noli, per celebrare l’importante traguardo raggiunto. Tra gli altri un’immagine in posa artistica, che richiama quello sport che tanto ama e che le ha regalato tante soddisfazioni, in paragone a quelle che erano state le medaglie degli Europei di Glasgow di 4 anni fa. Peccato che però, proprio sotto quel ... Leggi su luce.lanazione (Di giovedì 25 agosto 2022) Ai campionati della vergogna vincerebbero loro. Ma non basteranno le decine di commenti beceri e sessisti a spegnere il sorriso sul suo volto. Il sorriso di chi ha da poco terminato la miglior rassegna iridata della sua carriera, conquistando ben otto medaglie (2 bronzi e 6 argenti) agli Europei di Roma. Per questo, 29 anni,(per i meno esperti, sincronette) ligure tesserata GS Marina Militare e RN Savona, ha postato sulla sua pagina Instagram varie foto scattate a Noli, per celebrare l’importante traguardo raggiunto. Tra gli altri un’immagine in posa, che richiama quello sport che tanto ama e che le ha regalato tante soddisfazioni, in paragone a quelle che erano state le medaglie degli Europei di Glasgow di 4 anni fa. Peccato che però, proprio sotto quel ...

DestinoLara : C'è un grosso lavoro culturale da fare in Italia contro la misoginia. La nuotatrice artistica Linda #Cerutti indign… - Brownfox_51 : La nuotatrice artistica Linda Cerruti vittima di sessismo sui social- - Luce_news : La nuotatrice artistica Linda Cerruti vittima di sessismo sui social: “Vergognoso” - Le5Wnews : Linda Cerruti ha sfoggiato le otto medaglie conquistate agli Europei di Roma in modo curioso. La nuotatrice artisti… - lacittanews : Linda Cerruti ha sfoggiato le otto medaglie conquistate agli Europei di Roma in modo curioso. La nuotatrice artisti… -