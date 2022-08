La Meloni sotto esame dei mercati | ma non è il 2011 né il 2018

(Di giovedì 25 agosto 2022) “Gli hedge fund hanno fatto la più grande scommessa contro il debito italiano dal 2008”, scrive il Financial Times. Sta tornando lo spettro dello spread? Le crescenti preoccupazioni dovute alla svo... Contenuto a pagamento - Accedi al sito per abbonarti

valeriafedeli : Brava @ChiaraFerragni! Difendiamo #aborto, maternità consapevole e salute delle donne. Nelle #Marche, laboratorio… - luciavitaglian1 : RT @MraCnz: Continua anche il calo del M5S e il Terzo polo si attesta ancora sotto il 5%. Giorgia Meloni 25% PD 23,5% Lega 14,3% Questi sar… - antonio__meloni : Invito tutti i tifosi juventini, a leggere i commenti sul post dove compare il commento sotto, uno fra tanti, dove… - gioart79 : RT @MraCnz: Continua anche il calo del M5S e il Terzo polo si attesta ancora sotto il 5%. Giorgia Meloni 25% PD 23,5% Lega 14,3% Questi sar… - praox : Il mondo è veramente strano soprattutto sotto campagna elettorale! FDI e la Meloni tacciono sull’omicidio di una do… -

... mentre Salvini sogna l'Ungheria Il commento " Quel filo nero col passato chenon riesce a ... "L'Ungheria è continuamenteosservazione da parte dell'Ue per gli strappi sui diritti. Ci ...E, a proposito di energia, da notare come sempre da sinistra sia stata fatta passaresilenzio ... C'è Letta che dice "la partita è tra me e la" e Renzi che invece spiega agli italiani come ...“Gli hedge fund hanno fatto la più grande scommessa contro il debito italiano dal 2008”, scrive il Financial Times. Ma c’è anche chi scommette che le preoccupazioni siano eccessive. Gli anni sono camb ...Su internet è tornato virale un video di alcuni anni fa nel quale Giorgia Meloni proponea di prendere gli immigrati in Venezuela.