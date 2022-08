La lotta all’evasione non c’è nel programma del centrodestra: Carlo Cottarelli ha detto la verità (Di giovedì 25 agosto 2022) Il 24 agosto, ospite a In Onda su La7, l’economista Carlo Cottarelli, che alle elezioni del 24 settembre sarà candidato nella lista del Partito democratico, ha dichiarato (min. 27:41) che nel programma della coalizione di centrodestra non viene mai menzionata «la parola “evasione fiscale”». Abbiamo verificato e Cottarelli ha ragione. Il contrasto all’evasione compare invece nei programmi di tutti gli altri principali partiti. La versione originale di questo articolo è stata pubblicata il 24 agosto 2022 sul sito di Pagella Politica. Clicca qui per scoprire tutti i fact-checking, divisi per politici e partiti. Analisi L’11 agosto Forza Italia, Lega, Fratelli d’Italia e Noi moderati hanno reso pubblico “Per l’Italia”, l’accordo quadro di programma per un governo ... Leggi su open.online (Di giovedì 25 agosto 2022) Il 24 agosto, ospite a In Onda su La7, l’economista, che alle elezioni del 24 settembre sarà candidato nella lista del Partito democratico, ha dichiarato (min. 27:41) che neldella coalizione dinon viene mai menzionata «la parola “evasione fiscale”». Abbiamo verificato eha ragione. Il contrastocompare invece nei programmi di tutti gli altri principali partiti. La versione originale di questo articolo è stata pubblicata il 24 agosto 2022 sul sito di Pagella Politica. Clicca qui per scoprire tutti i fact-checking, divisi per politici e partiti. Analisi L’11 agosto Forza Italia, Lega, Fratelli d’Italia e Noi moderati hanno reso pubblico “Per l’Italia”, l’accordo quadro diper un governo ...

CarloCalenda : Ogni euro recuperato dalla lotta all'evasione fiscale deve essere destinato a ridurre le tasse. Diamo respiro a fam… - fattoquotidiano : La lotta all’evasione fiscale? Nel programma di centrodestra neanche una parola. Ma l’Italia deve ridurla di 12 mil… - AntonioBonaser2 : RT @PagellaPolitica: L’economista @CottarelliCPI ha ragione quando dice che «la parola “evasione fiscale” non compare neanche una volta in… - massimo_san : RT @PagellaPolitica: L’economista @CottarelliCPI ha ragione quando dice che «la parola “evasione fiscale” non compare neanche una volta in… - Maria68432863 : RT @PagellaPolitica: L’economista @CottarelliCPI ha ragione quando dice che «la parola “evasione fiscale” non compare neanche una volta in… -

