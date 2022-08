La Juventus non si ferma a Milik, quasi fatta anche per Paredes (Di giovedì 25 agosto 2022) I bianconeri stanno per piazzare un doppio colpo dovrebbe chiudere ufficialmente il loro calciomercato. La Juventus non si ferma a Milik, con il quale è stato tutto definito, ed è pronta a sferrare l’assalto decisivo per il centrocampista argentino del Psg, Leandro Paredes. Juventus-Milik: QUALI SONO LE CIFRE DELL’AFFARE? La scelta dei bianconeri è ricaduta sull’attaccante polacco che ha vinto al fotofinish il ballottaggio con l’altro obiettivo, l’olandese del Barcellona, Menphis Depay. L’ex Napoli, che sarà a tutti gli effetti il vice-Vlahovic, è atteso in queste ore a Torino per visite mediche e firma. La Juventus ha trovato l’accordo con il Marsiglia per il trasferimento in prestito oneroso a 2 milioni ed un obbligo pari a 8 milioni. Il giocatore, classe 94, ... Leggi su sport.periodicodaily (Di giovedì 25 agosto 2022) I bianconeri stanno per piazzare un doppio colpo dovrebbe chiudere ufficialmente il loro calciomercato. Lanon si, con il quale è stato tutto definito, ed è pronta a sferrare l’assalto decisivo per il centrocampista argentino del Psg, Leandro: QUALI SONO LE CIFRE DELL’AFFARE? La scelta dei bianconeri è ricaduta sull’attaccante polacco che ha vinto al fotofinish il ballottaggio con l’altro obiettivo, l’olandese del Barcellona, Menphis Depay. L’ex Napoli, che sarà a tutti gli effetti il vice-Vlahovic, è atteso in queste ore a Torino per visite mediche e firma. Laha trovato l’accordo con il Marsiglia per il trasferimento in prestito oneroso a 2 milioni ed un obbligo pari a 8 milioni. Il giocatore, classe 94, ...

GiovaAlbanese : Fino a oggi la #Juventus non aveva mai accelerato su #Milik. L'incontro con l'agente per discutere l'ingaggio è un… - GiovaAlbanese : Correzione: sul prestito di #Milik non c'è alcun obbligo di acquisizione legato a condizioni. La #Juventus pagherà… - forumJuventus : ?? Trattativa avanzata per Milik ma non solo: la Juventus è vicina anche a Paredes e vuole metterli a disposizione d… - Kanima008 : #Milik è l'ennesima dimostrazione che quando la #Juventus ha bisogno di un nuovo calciatore non riesce mai e poi ma… - 11contro11 : #SerieA, giornata 3: 5 centrocampisti da non schierare al #Fantacalcio #Bologna #Fiorentina #HellasVerona #Juventus… -