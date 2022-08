La Juventus è Di Maria dipendente: ecco come “disintossicarsi” da lui (Di giovedì 25 agosto 2022) Angel Di Maria è senza ombra di dubbio uno dei massimi talenti della Serie A, ma la sua fragilità obbliga la Juve ad avere delle alternative. Sicuramente uno dei grandissimi colpi di mercato della Juventus di questa sessione estiva di mercato è stata l’argentino Angel Di Maria, un giocatore che è in grado senza alcun tipo di problema di potere elevare sempre di più il livello della squadra di Allegri, ma i suoi problemi fisici stanno preoccupando. Ansa FotoDelle ultime stagioni la Juventus ha vissuto davvero nei momenti molto complicati, con due quarti posti consecutivi che sicuramente non hanno lasciato grande soddisfazione nell’ambiente bianconero, per questo motivo il mercato di questa estate è stato davvero molto importante. Uno dei giocatori più importanti è stato indubbiamente sudamericano Angel Di ... Leggi su juvedipendenza (Di giovedì 25 agosto 2022) Angel Diè senza ombra di dubbio uno dei massimi talenti della Serie A, ma la sua fragilità obbliga la Juve ad avere delle alternative. Sicuramente uno dei grandissimi colpi di mercato delladi questa sessione estiva di mercato è stata l’argentino Angel Di, un giocatore che è in grado senza alcun tipo di problema di potere elevare sempre di più il livello della squadra di Allegri, ma i suoi problemi fisici stanno preoccupando. Ansa FotoDelle ultime stagioni laha vissuto davvero nei momenti molto complicati, con due quarti posti consecutivi che sicuramente non hanno lasciato grande soddisfazione nell’ambiente bianconero, per questo motivo il mercato di questa estate è stato davvero molto importante. Uno dei giocatori più importanti è stato indubbiamente sudamericano Angel Di ...

romeoagresti : #Juventus, #DiMaria è arrivato al J Medical per valutare il problema all’adduttore sinistro // Di Maria has arrived… - gippu1 : La Statistica Pazza del giorno - calciatori di Serie A 2022-23 che hanno segnato in semifinale di Champions: 1 Inte… - DiMarzio : #SerieA | #Juventus, Angel #DiMaria è arrivato al JMedical per gli esami ???? - lo_scettico_ : RT @Bubu_Inter: -Pogba -Di Maria -Kostic -Bremer -Milik -Paredes Dopo Vlahovic e Zakaria a gennaio. Però Allegri continua a giocare a nas… - pietrogal : RT @CuoreRoberto: Prima di fare il funerale alla Juventus, voglio vedere con Pogba Di Maria e Chiesa titolari -