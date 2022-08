La Francia offre fino a 4mila euro a chi rottama l'auto per una bici elettrica (Di giovedì 25 agosto 2022) Il governo di Macron offrirà sussidi per spingere la mobilità dolce. Promessi anche investimenti da 250 milioni di euro per rendere Parigi completamente ciclabile Leggi su wired (Di giovedì 25 agosto 2022) Il governo di Macron offrirà sussidi per spingere la mobilità dolce. Promessi anche investimenti da 250 milioni diper rendere Parigi completamente ciclabile

