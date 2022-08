La Fiorentina spreca e soffre | ma raggiunge i gironi di Conference League Terracciano uomo qualificazione

Leggi su sportface

(Di giovedì 25 agosto 2022) Missione compiuta per la. La squadra guidata da Vincenzo Italianoad Enschede contro il Twente nel match di ritorno dei playoff di2022/2023, ma riesce a staccare il pass per la fase adella terza competizione continentale per club grazie al 2-1 del Franchi. Il tabellino recita 0-0, ma la partita ha regalato incredibili emozioni nell’arco dei 90? più lunghi per i tifosi viola, almeno negli ultimi cinque anni. Tanto, infatti, è il tempo passato dall’ultima grande sfida che laha affrontato in Europa: era il 23 febbraio 2017 quanto la formazione allora allenata da Paulo Sousa perse in casa 2-4 contro il Borussia Monchengladbach, venendo eliminata ai sedicesimi di Europa. Da allora i gigliati hanno vissuto ...