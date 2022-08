La Fiorentina ritrova Igor per chiudere il cerchio: Italiano cerca l’Europa col Twente (Di giovedì 25 agosto 2022) “chiudere un cerchio”. Vincenzo Italiano lo sa bene. La sfida di ritorno del playoff di Conference League contro il Twente (stasera, ore 19:00) è l’ultimo capitolo della scorsa stagione e non il primo di quella in corso. La Fiorentina si gioca il ritorno in Europa dopo il 2-1 dell’andata al Franchi che ha lasciato tutto aperto. Al De Grolsch Veste (Enschede) sono attesi circa 500 tifosi viola, con la delegazione dirigenziale in gran completo: Pradè, Barone, Burdisso mentre Rocco Commisso seguirà la partita da Firenze. Aspettando l’ufficialità dell’acquisto a centrocampo di Antonin Barak dal Verona, Vincenzo Italiano ritrova un tassello prezioso in difesa. Igor, infatti, in rifinitura si è allenato con il resto dei suoi compagni dimostrando di aver ... Leggi su sportface (Di giovedì 25 agosto 2022) “un”. Vincenzolo sa bene. La sfida di ritorno del playoff di Conference League contro il(stasera, ore 19:00) è l’ultimo capitolo della scorsa stagione e non il primo di quella in corso. Lasi gioca il ritorno in Europa dopo il 2-1 dell’andata al Franchi che ha lasciato tutto aperto. Al De Grolsch Veste (Enschede) sono attesi circa 500 tifosi viola, con la delegazione dirigenziale in gran completo: Pradè, Barone, Burdisso mentre Rocco Commisso seguirà la partita da Firenze. Aspettando l’ufficialità dell’acquisto a centrocampo di Antonin Barak dal Verona, Vincenzoun tassello prezioso in difesa., infatti, in rifinitura si è allenato con il resto dei suoi compagni dimostrando di aver ...

