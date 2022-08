La Fiorentina passa ai gironi di Conference League: col Twente basta un pari (Di giovedì 25 agosto 2022) Gli uomini di Italiano strappano un prezioso 0-0 che vale la qualificazione. Un miracolo di Terracciano nel recupero evita i supplementari Leggi su ilgiornale (Di giovedì 25 agosto 2022) Gli uomini di Italiano strappano un prezioso 0-0 che vale la qualificazione. Un miracolo di Terracciano nel recupero evita i supplementari

zazoomblog : Disordini e tensione ma la Fiorentina passa col Twente: Italiano esulta - #Disordini #tensione #Fiorentina - Clauzinho3 : Terracciano show in #TwenteFiorentina Uomo partita. Una Fiorentina bersagliata resiste e passa. No no ma la #ConferenceLeague è una coppetta - FerencinoDS : La #Fiorentina passa i preliminari della nostra #ConferenceLeague. Le auguro di andare il più avanti possibile e d… - Deiana_Luca9 : RT @SkySport: ???? RITORNO PLAYOFF CONFERENCE LEAGUE ?? TWENTE-FIORENTINA: 0-0 Risultato finale ? ? TWENTE ELIMINATO: PASSA LA VIOLA ? https:/… - SkySport : ???? RITORNO PLAYOFF CONFERENCE LEAGUE ?? TWENTE-FIORENTINA: 0-0 Risultato finale ? ? TWENTE ELIMINATO: PASSA LA VIOLA… -