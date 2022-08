La figlia di Madonna lancia la sua carriera musicale con il nome Lolahol

soloversacexme : RT @DrApocalypse: Lourdes Leon, la figlia di Madonna diventa Lolahol e sforna il primo singolo: 'Lock and Key' - il video ufficiale https:… - DrApocalypse : Lourdes Leon, la figlia di Madonna diventa Lolahol e sforna il primo singolo: 'Lock and Key' - il video ufficiale - Darkchain7 : @Umanisti40 O ma genio invece quando è #Soros a finanziare importazione di immigrati e la grande figlia di papà… - rockolpoprock : Madonna, online il singolo di debutto della figlia Lourdes - RollingStoneita : Lourdes Leon, la figlia di Madonna, ha pubblicato il suo primo singolo -

Lourdes Maria Ciccone Leon, ladinata nel 1996 dalla relazione avuta dalla diva del pop con il proprio personal trainer Carlos Leon, ha debuttato come cantante. La venticinquenne si è presentata al pubblico con il ...Alla fine è successo. Lourdes Maria , primogenita di, ha deciso di buttarsi sulla musica. Lolahol il nome d'arte scelto, con 'Lock and Key' suo primo singolo, co - prodotto da Eartheater insieme a Samuel Burgess e Hara Kiri. Eartheater ha ...Lourdes Leon, la figlia di Madonna che sembra clonata dalla leggendaria performer di Detroit, ha lanciato la propria carriera musicale con il singolo di debutto Lock&Key. L'esordio musicale della mode ...Lourdes Leon, la figlia di Madonna, debutta nel mondo della musica con un nome d'arte e la prima canzone: Lock and Key.