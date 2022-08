La Ferragni sull’aborto | davvero nelle Marche non si può?

Leggi su metropolitanmagazine

(Di giovedì 25 agosto 2022) Sinistra immediatamente all’attacco del principale contendente, Fratelli d’Italia, il partito di Giorgia Meloni, in lizza per aggiudicarsi le elezioni. Il post di Chiaraha riacceso gli animi sollevando una questione delicata, attribuendo la colpa al governo della regionebattente bandiera FDI. La notizia lanciata sul post dell’influencer imprenditrice Chiara, ha scatenato web e politica: i partiti affilano i coltelli ma la regionenon sembra diversa dal resto della penisola. La: post denuncia contro FDI e Giorgia Meloni La storia Instagram condivisa dallainvita gli italiani a farsi sentire alle elezioni, impedendo alla destra e in particolare a FDI di salire al potere. ...