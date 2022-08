La famosa cantante volta pagina e viene “beccata” in nuova compagnia | Sarà la sua nuova fiamma? (Di giovedì 25 agosto 2022) Una nuova coppia è destinata ad accendere il mondo del gossip durante quest’estate. La famosissima cantante è stata beccata al fianco di un noto personaggio. Lei, avrà già dimenticato il suo grande amore finito da non molto? Coppia al tramonto (fonte web)Sono stati beccati insieme proprio in questi giorni, ma i due erano stati paparazzati già qualche altra volta in precedenza. Per il momento la coppia famosa mantiene uno stretto riserbo, ma intanto i pettegolezzi sono destinati ad aumentare. Sui social si guardano bene da pubblicare foto insieme e fanno di tutto per mantenere la distanza e smorzare il clamore che si è scatenato. Elodie e Andrea Iannone Beccati un’altra volta insieme Stiamo parlando di Elodie di Patrizi che ha trascorso qualche giorno ... Leggi su topicnews (Di giovedì 25 agosto 2022) Unacoppia è destinata ad accendere il mondo del gossip durante quest’estate. La famosissimaè stataal fianco di un noto personaggio. Lei, avrà già dimenticato il suo grande amore finito da non molto? Coppia al tramonto (fonte web)Sono stati beccati insieme proprio in questi giorni, ma i due erano stati paparazzati già qualche altrain precedenza. Per il momento la coppiamantiene uno stretto riserbo, ma intanto i pettegolezzi sono destinati ad aumentare. Sui social si guardano bene da pubblicare foto insieme e fanno di tutto per mantenere la distanza e smorzare il clamore che si è scatenato. Elodie e Andrea Iannone Beccati un’altrainsieme Stiamo parlando di Elodie di Patrizi che ha trascorso qualche giorno ...

RegalinoV : Elodie e Iannone, il gossip impazza: avvistati insieme anche in Svizzera, a casa di lui - ParliamoDiNews : La famosa cantante di Amici minacciata di morte reagisce in modo epico - Il Vicolo delle News #famosa #cantante… - bruno6pavan : RT @AlessandraOdri: Il fatto di essere una famosa cantante e di essere sempre sopra le righe,non legittima la Bertè ad insultare la Meloni,… - WSdavidONE : RT @AlessandraOdri: Il fatto di essere una famosa cantante e di essere sempre sopra le righe,non legittima la Bertè ad insultare la Meloni,… - Nudols3 : @LoredanaBerte @ilmessaggeroit Grande cantante che ammiro molto, ma la politica non è il suo forte. Si dedichi a ci… -