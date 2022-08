La crisi economica spazza via l'Europa. Macron terrorizza i francesi: “Preparatevi alle rinunce” (Di giovedì 25 agosto 2022) Tutti i paesi d'Europa sono alle prese con una crisi economica e con un'inflazione arrivata ai massimi livelli mesi dopo lo scoppio della guerra in Ucraina. Tra questi c'è anche la Francia di Emmanuel Macron, che ha tenuto ieri mattina il primo Consiglio dei ministri del rientro dalle vacanze. La particolarità è che il presidente francese ha usato toni insoliti e piuttosto pesanti per un discorso di fine agosto: “Nei prossimi mesi vi aspettano tempi duri, ci sarà la fine dell'abbondanza e della spensieratezza. Serve uno sforzo collettivo della popolazione. Ai ministri chiedo di parlare chiaro, senza nascondere le difficoltà”. “Dall'Ucraina alla siccità senza precedenti alle difficoltà di approvvigionamento energetico, il momento che stiamo vivendo sembra ... Leggi su iltempo (Di giovedì 25 agosto 2022) Tutti i paesi d'sonoprese con unae con un'inflazione arrivata ai massimi livelli mesi dopo lo scoppio della guerra in Ucraina. Tra questi c'è anche la Francia di Emmanuel, che ha tenuto ieri mattina il primo Consiglio dei ministri del rientro dvacanze. La particolarità è che il presidente francese ha usato toni insoliti e piuttosto pesanti per un discorso di fine agosto: “Nei prossimi mesi vi aspettano tempi duri, ci sarà la fine dell'abbondanza e della spensieratezza. Serve uno sforzo collettivo della popolazione. Ai ministri chiedo di parlare chiaro, senza nascondere le difficoltà”. “Dall'Ucraina alla siccità senza precedentidifficoltà di approvvigionamento energetico, il momento che stiamo vivendo sembra ...

