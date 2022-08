La Contea di Los Angeles dovrà risarcire 16 milioni di dollari alla vedova di Kobe Bryant, per alcune foto scattate sul luogo dell’incidente in cui morì il marito (Di giovedì 25 agosto 2022) Mercoledì un tribunale della California ha stabilito che la Contea di Los Angeles dovrà risarcire 16 milioni di dollari a Vanessa Laine, vedova del cestista Kobe Bryant, per alcune foto scattate dalle forze dell’ordine e dai vigili del fuoco ai resti del marito Leggi su ilpost (Di giovedì 25 agosto 2022) Mercoledì un tribunale della California ha stabilito che ladi Los16dia Vanessa Laine,del cestista Kobe, perdalle forze dell’ordine e dai vigili del fuoco ai resti del

