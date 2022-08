La Cina non attaccherà Taiwan ben armata. Parla Jean (Di giovedì 25 agosto 2022) Un’ennesima corsa agli armamenti nel delicato scenario dell’Indo-Pacifico. Le autorità Taiwanesi hanno proposto un aumento di quasi il 14% della propria spesa militare nella legge di bilancio per il prossimo anno. Una chiara risposta all’escalation di tensioni crescenti con la Cina per via delle esercitazioni militari condotte in prossimità dell’isola. L’aumento del budget comprende i fondi per nuovi caccia ed altri equipaggiamenti, portando così il bilancio della difesa del Paese alla cifra record di circa 19,4 miliardi di dollari, pari al 15% dell’intera spesa pubblica nazionale. In attesa dell’approvazione da parte del Parlamento, la presidentessa Taiwanese, Tsai Ing, ha specificato che “pressioni o minacce non interferiranno con la determinazione dell’isola a difendere la propria sovranità”, aggiungendo però che ... Leggi su formiche (Di giovedì 25 agosto 2022) Un’ennesima corsa agli armamenti nel delicato scenario dell’Indo-Pacifico. Le autoritàesi hanno proposto un aumento di quasi il 14% della propria spesa militare nella legge di bilancio per il prossimo anno. Una chiara risposta all’escalation di tensioni crescenti con laper via delle esercitazioni militari condotte in prossimità dell’isola. L’aumento del budget comprende i fondi per nuovi caccia ed altri equipaggiamenti, portando così il bilancio della difesa del Paese alla cifra record di circa 19,4 miliardi di dollari, pari al 15% dell’intera spesa pubblica nazionale. In attesa dell’approvazione da parte delmento, la presidentessaese, Tsai Ing, ha specificato che “pressioni o minacce non interferiranno con la determinazione dell’isola a difendere la propria sovranità”, aggiungendo però che ...

