La centrale nucleare ucraina di Zaporizhzhia scollegata dalla rete elettrica

TgLa7 : ++ Autorità filorusse: ripristinato collegamento della centrale nucleare di #Zaporizhzhia ++ 'L'interruzione è stat… - fattoquotidiano : Zaporizhzhia, centrale nucleare staccata temporaneamente dalla rete elettrica ucraina. Filorussi: “Blocco causato d… - LaVeritaWeb : La proposta di Borrell rischia di trascinare l’Europa nella guerra. La Russia stronca i tentativi di negoziato: pa… - jabbaTM : RT @TrentinoRussia: La centrale nucleare di Zaporozhe è stata completamente disconnessa dalla rete elettrica Ucraina causa danni alle linee… - OttobreInfo : RT @TgLa7: ++ Autorità filorusse: ripristinato collegamento della centrale nucleare di #Zaporizhzhia ++ 'L'interruzione è stata dovuta ai p… -

Per la prima volta nella sua storia, laucraina di Zaporizhzhia è stata completamente disconnessa dalla rete elettrica. Lo ha reso noto Energoatom, secondo cui gli specialisti sono al lavoro per ricollegarla. 'Oggi, 25 ...Guerra Ucraina, la diretta Kiev: russi scolleganodi Zaporizhzhia La Russia ha scollegato ladi Zaporizhzhia dalla rete elettrica nazionale ucraina. Lo annuncia l'...Mise, Giorgetti firma decreti su rafforzamento contratti sviluppo Kiev: russi scollegano centrale nucleare di Zaporizhzhia La Russia ha scollegato la centrale nucleare di Zaporizhzhia dalla rete ...Era uno dei principali timori di Energoatom, l’azienda di Stato ucraina che gestisce le centrali nucleari del Paese. Dopo accuse e smentite, oggi le preoccupazioni sembrano essersi trasformate in real ...