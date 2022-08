Kobe Bryant, la vedova Vanessa Bryant riceverà 16 milioni di dollari di risarcimento per le foto dell’incidente (Di giovedì 25 agosto 2022) Per la morte e la diffusione di foto dell’incidente in cui hanno tragicamente perso la vita Kobe Bryant e sua figlia, la vedova del cestista Vanessa Bryant riceverà dalla contea di Los Angeles 16 milioni di dollari di risarcimento. La decisione è stata annunciata nella giornata di mercoledì 23 agosto da una corte federale. Il 16 gennaio 2020, il campione Nba Kobe Bryant, sua figlia e altre sette persone perselo vita in un incidente in elicottero. A oltre due anni e mezzo di distanza dal drammatico accaduto, alla vedova del cestista, Vanessa Bryan, è stato riconosciuto un maxi ... Leggi su lanotiziagiornale (Di giovedì 25 agosto 2022) Per la morte e la diffusione diin cui hanno tragicamente perso la vitae sua figlia, ladel cestistadalla contea di Los Angeles 16didi. La decisione è stata annunciata nella giornata di mercoledì 23 agosto da una corte federale. Il 16 gennaio 2020, il campione Nba, sua figlia e altre sette persone perselo vita in un incidente in elicottero. A oltre due anni e mezzo di distanza dal drammatico accaduto, alladel cestista,Bryan, è stato riconosciuto un maxi ...

