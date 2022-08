Kobe Bryant, alla moglie risarcimento di 16 milioni di dollari per le foto dell'incidente (Di giovedì 25 agosto 2022) La contea di Los Angeles dovrà pagare il maxi - risarcimento. Vanessa aveva fatto causa per gli scatti condivisi da agenti e vigili del fuoco con persone esterne ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di giovedì 25 agosto 2022) La contea di Los Angeles dovrà pagare il maxi -. Vanessa aveva fatto causa per gli scatti condivisi da agenti e vigili del fuoco con persone esterne ...

Corriere : Kobe Bryant, 16 milioni di dollari alla vedova: è il risarcimento per le foto dell’incidente diffuse in chat - angiuoniluigi : RT @fanpage: La corte federale ha condannato la Contea di Los Angeles a pagare un risarcimento da 16 milioni di dollari alla vedova di Kobe… - fanpage : La corte federale ha condannato la Contea di Los Angeles a pagare un risarcimento da 16 milioni di dollari alla ved… - SkyTG24 : A Vanessa Bryant 16 milioni di dollari di danni per le foto dell’incidente del marito Kobe - Gazzettino : #kobe bryant, 31 milioni di dollari di risarcimento alle famiglie per le foto dell'incidente -