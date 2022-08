Kobe Bryant, 31 milioni di dollari di risarcimento alle famiglie per le foto dell'incidente (Di giovedì 25 agosto 2022) risarcimento record. Una giuria ha ordinato alla contea di Los Angeles di pagare 16 milioni di dollari di danni alla vedova della star Nba Kobe Bryant per le foto crude scattate e fatte vedere in... Leggi su ilmattino (Di giovedì 25 agosto 2022)record. Una giuria ha ordinato alla contea di Los Angeles di pagare 16didi danni alla vedovaa star Nbaper lecrude scattate e fatte vedere in...

