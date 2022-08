Kiev, russi scollegano centrale Zaporizhzhia da rete elettrica (Di giovedì 25 agosto 2022) La russia ha scollegato la centrale nucleare di Zaporizhzhia dalla rete elettrica nazionale ucraina. Lo annuncia l'agenzia ucraina Unian citando l'operatore Energoatom. La centrale nucleare di ... Leggi su notizie.tiscali (Di giovedì 25 agosto 2022) Laa ha scollegato lanucleare didallanazionale ucraina. Lo annuncia l'agenzia ucraina Unian citando l'operatore Energoatom. Lanucleare di ...

#Kiev, russi scollegano centrale #Zaporizhzhia da rete. Lo annuncia l'operatore ucraino #Energoatom

"Viaggio nell'istituto teologico dei domenicani a Kiev. Il direttore padre Balog: «Denunciare le falsità è dovere c…

UCRAINA I Mezzi militari russi distrutti in mostra a Kiev. La singolare esposizione in piazza Maidan in vista della…

Kiev, russi scollegano centrale Zaporizhzhia da rete elettrica