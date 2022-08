Kiev convoca il nunzio apostolico per le frasi di Papa Francesco su Darya Dugina. Kuleba: “Siamo delusi” (Di giovedì 25 agosto 2022) Il ministero degli Esteri di Kiev ha convocato il nunzio apostolico in Ucraina, monsignor Visvaldas Kulbokas, a proposito del recente commento di Papa Francesco sulla morte di Darya Dugina. A renderlo noto è stato il ministro degli Esteri ucraino Dmitro Kuleba. “Abbiamo studiato attentamente la citazione completa di Papa Francesco e abbiamo deciso di convocare il nunzio apostolico per esprimere il disappunto dell’Ucraina”, ha detto Kuleba aggiungendo che presto sarà diffusa una dichiarazione al riguardo, con maggiori dettagli. Il rappresentante di Kiev ha fatto notare che convocare un ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 25 agosto 2022) Il ministero degli Esteri dihato ilin Ucraina, monsignor Visvaldas Kulbokas, a proposito del recente commento disulla morte di. A renderlo noto è stato il ministro degli Esteri ucraino Dmitro. “Abbiamo studiato attentamente la citazione completa die abbiamo deciso dire ilper esprimere il disappunto dell’Ucraina”, ha dettoaggiungendo che presto sarà diffusa una dichiarazione al riguardo, con maggiori dettagli. Il rappresentante diha fatto notare chere un ...

