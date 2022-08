cip_the : KIEV CONVOCA NUNZIO APOSTOLICO PER IL PAPA SU DUGINA Il ministero degli Esteri di Kiev ha convocato il nunzio apos… - News24_it : Kiev convoca il nunzio apostolico per il Papa su Dugina -

RaiNews

Il ministero degli Esteri diha convocato il nunzio apostolico in Ucraina, monsignor Visvaldas Kulbokas, a proposito del recente commento di papa Francesco sulla morte di Darya Dugina. Lo ha reso noto il ministro degli ...Bisogna segliere da che parte stare" Gli aggiornamenti ora dopo ora 20.47 "il nunzio apostolico per il Papa su Dugina Il ministero degli Esteri diha convocato il nunzio apostolico ... Live guerra in Ucraina, la cronaca minuto per minuto: giorno 183 - Kiev convoca il nunzio apostolico per le parole del Papa su Darya Dugina - Kiev convoca il nunzio apostolico per le parole del Papa su Darya Dugina (ANSA) - ROMA, 25 AGO - Il ministero degli Esteri di Kiev ha convocato il nunzio apostolico in Ucraina, monsignor Visvaldas Kulbokas, a proposito del recente commento di papa Francesco sulla morte di ...La guerra in Ucraina non si placa, a tenere banco i timori di un disastro nucleare e l'attentato alla figlia di Dugin ...