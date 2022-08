Kiev all'Aiea, centrale Zaporizhzhia ricollegata alla rete (Di giovedì 25 agosto 2022) La linea elettrica per la centrale nucleare di Zaporizhzhia nel sud dell'Ucraina è stata ripristinata. Lo ha reso noto l'Ucraina che lo ha comunicato all'Aiea. "L'Ucraina ha detto all'Aiea che la ... Leggi su notizie.tiscali (Di giovedì 25 agosto 2022) La linea elettrica per lanucleare dinel sud dell'Ucraina è stata ripristinata. Lo ha reso noto l'Ucraina che lo ha comunicato all'. "L'Ucraina ha detto all'che la ...

LaVeritaWeb : Il leghista: «Dobbiamo guardare i numeri, Mosca ci guadagna». Il dem va all’attacco, Mario Draghi ribadisce: «Soste… - MattiaBBagnoli : L’attentato a #Dugin, in cui è morta la figlia, potrebbero avere una matrice interna. Che fosse o meno l’ideologo d… - martaottaviani : Basta che adesso non danno la colpa all’#Ucraina. La #Russia è sotto il controllo dell’#Fsb. #kiev non avrebbe mai… - Habanerorange : RT @Lantidiplomatic: 'E' la prova vivente della natura sadica e barbara del regime di Kiev. È un simbolo del suo vero atteggiamento nei con… - colonnelloedi : Secondo l'esperto vaticano Politi,le continue pressioni di Kiev su Papa Francesco sulla questione del sostegno all'… -