Kia - Le prime immagini ufficiali della EV9

Leggi su quattroruote

(Di giovedì 25 agosto 2022) In anticipo rispetto al debutto, previsto nel primo trimestre del 2023, la Kia mostra leEV9, la nuova Suv elettrica destinata ad affiancare la EV6 nei listini. La EV9 viene mostrata con delle pellicole applicate alla carrozzeria, ma senza camuffature che ne alterano l'aspetto finale, confermando così la stretta parentela con l'omonima concept che l'ha preceduta nel 2021. La piattaforma modulare. La EV9, lunga circa cinque metri, è stata sviluppata sulla piattaforma modulare E-gmp utilizzata per i modelli a batteria di Hyundai e Kia e offrirà sicuramente versioni a trazione integrale: in questo momento, la Kia sta lavorando alla messa a punto finale del powertrain, con particolare attenzione alla guida in fuoristrada. I dati tecnici non sono ancora noti, ma con ogni probabilità ritroveremo i motori e le batterie ...