Kate Middleton, incredibile: c’entra suo figlio, nessuno l’avrebbe mai immaginato (Di giovedì 25 agosto 2022) ; il retroscena che non tutti conoscono. Si chiama Catherine Elizabeth Middleton, ma per tutti è semplicemente Kate Middleton. La donna che, nel 2001, incontrò per la prima volta il principe Williams all’Università di St Andrews e, qualche anno dopo, ha iniziato una relazione con lui. L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it. Leggi su sologossip (Di giovedì 25 agosto 2022) ; il retroscena che non tutti conoscono. Si chiama Catherine Elizabeth, ma per tutti è semplicemente. La donna che, nel 2001, incontrò per la prima volta il principe Williams all’Università di St Andrews e, qualche anno dopo, ha iniziato una relazione con lui. L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it.

redazionerumors : #KateMiddleton, due dei tre figli, la tata ed il bodyguard hanno scelto un volo di linea per raggiungere il resto d… - redazionerumors : #KateMiddleton, due dei tre figli, la tata ed il bodyguard hanno scelto un volo di linea per raggiungere il resto d… - RegalinoV : Kate Middleton una di noi: per il viaggio in Scozia con i figli sceglie un volo Economy - MediasetTgcom24 : Il principe William e Kate Middleton traslocano, dal centro di Londra al cottage di Windsor: ecco le foto… - zazoomblog : Kate Middleton con i figli sul volo di linea: rinuncia al jet privato per la gioia dei passeggeri - #Middleton… -