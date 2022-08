Juventus, Sky: “Ecco Milik, atterra oggi a Caselle” (Di giovedì 25 agosto 2022) Juventus Milik- La Juventus continua la sua preparazione in vista dei prossimi impegni. I Bianconeri sfideranno la Roma, sabato alle ore 18:30, all’Allianz Stadium. La Juventus è molto attiva sul mercato in entrata, seguendo vari obiettivi per l’attacco e per il centrocampo, dopo non aver convinto nelle prime due uscite. Per la mediana, Paredes sembra molto vicino al club Piemontese in quanto il Psg sta liberando anche Keylor Navas, verso Napoli. Per l’attacco i Bianconeri stanno puntando e sono ad un passo per Arkadiusz Milik. Il Polacco, ritornerà in Serie A dopo l’esperienza da 90 presenze e 33 reti con la maglia del Napoli. Nella giornata di ieri l’entourage dell’ex Ajax ha avuto un incontro positivo con i dirigenti della Juventus. Il numero 99 è atteso in giornata a ... Leggi su seriea24 (Di giovedì 25 agosto 2022)- Lacontinua la sua preparazione in vista dei prossimi impegni. I Bianconeri sfideranno la Roma, sabato alle ore 18:30, all’Allianz Stadium. Laè molto attiva sul mercato in entrata, seguendo vari obiettivi per l’attacco e per il centrocampo, dopo non aver convinto nelle prime due uscite. Per la mediana, Paredes sembra molto vicino al club Piemontese in quanto il Psg sta liberando anche Keylor Navas, verso Napoli. Per l’attacco i Bianconeri stanno puntando e sono ad un passo per Arkadiusz. Il Polacco, ritornerà in Serie A dopo l’esperienza da 90 presenze e 33 reti con la maglia del Napoli. Nella giornata di ieri l’entourage dell’ex Ajax ha avuto un incontro positivo con i dirigenti della. Il numero 99 è atteso in giornata a ...

forumJuventus : ?? Arkadiusz #Milik sempre più vicino alla #Juventus dopo il summit di mercato tra Allegri e i dirigenti. [Sky Sport] - Andresh88juve : Tutto fatto per l’arrivo di Milik alla Juventus: l’ex attaccante del Napoli diventerà il nuovo vice Vlahovic, come… - CrapanzanoRobin : RT @SkyTG24: Juventus, arriva Milik: il polacco oggi a Torino per visite e firma - SkyTG24 : Juventus, arriva Milik: il polacco oggi a Torino per visite e firma - ZonaBianconeri : RT @MerolaErnesto1: SORTEGGIO #UCL 2022/23 ?????? ? Ore 18.00 ?? Sky Sport 24, Mediaset 20 o Prime Video ?? #Milan (1°), #Juventus (2°), #Inte… -