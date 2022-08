Juventus-Roma, Allegri in conferenza stampa: data, orario, tv e streaming (Di giovedì 25 agosto 2022) La Juventus, dopo una breve pausa per le vacanze estive, vuole iniziare bene la nuova stagione contro la Roma nel match valevole per la terza giornata del campionato di Serie A 2022/2023. Il tecnico bianconero Massimiliano Allegri alla vigilia della gara, parlerà in conferenza stampa nella giornata di venerdì 26 agosto alle ore 13:30 per rispondere alle varie domande dei giornalisti. L’evento sarà trasmesso sui canali ufficiali del club, mentre Sportface.it garantirà costanti aggiornamenti in tempo reale. SportFace. Leggi su sportface (Di giovedì 25 agosto 2022) La, dopo una breve pausa per le vacanze estive, vuole iniziare bene la nuova stagione contro lanel match valevole per la terza giornata del campionato di Serie A 2022/2023. Il tecnico bianconero Massimilianoalla vigilia della gara, parlerà innella giornata di venerdì 26 agosto alle ore 13:30 per rispondere alle varie domande dei giornalisti. L’evento sarà trasmesso sui canali ufficiali del club, mentre Sportface.it garantirà costanti aggiornamenti in tempo reale. SportFace.

