Juventus | Nedved a sorpresa | sul Benfica e su Paredes

(Di giovedì 25 agosto 2022) Laviene da una stagione complicata, durante la quale è riuscita a staccare il pass per la Champions League solo durante le ultime giornate. Anche l’avvio di questo campionato ha fatto storcere il naso agli scettici a causa delle prestazioni altalenanti e una lunga serie di infortuni. È comprensibile quindi l’atteggiamento cauto del vicepresidente Pavelnei confronti di un sorteggio comunque non proibitivo in ottica del passaggio del turno.sorteggio Champions Laaffronterà PSG,e Maccabi Haifa esi è espresso con queste parole ai microfoni di Sky Sport: “E’ un girone piuttosto complicato, abbiamo grande rispetto per tutte le squadre”. “Il Paris Saint Germain non ha bisogno di presentazioni“, continua l’ex-Pallone d’Oro “e ...

