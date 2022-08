Juventus, Milik è a Torino: ecco l’attaccante per Allegri (Di giovedì 25 agosto 2022) In attesa di capire chi sarà il centrocampista che completerà il calciomercato della Juventus, i bianconeri hanno accolto Arkadius Milik. Il centravanti polacco – che in Italia ha già vestito la maglia del Napoli – è sbarcato a Torino poco dopo le 15 di giovedì 25 agosto, pronto per iniziare la sua nuova avventura sotto la guida di Massimiliano Allegri. Subito dopo l’arrivo all’aeroporto di Caselle, il giocatore si è traferito a J-Medical per svolgere le visite mediche propedeutiche alla firma del contratto. l’attaccante classe ’94 si trasferisce dal Marsiglia con la formula del prestito oneroso – i bianconeri verseranno subito 1 milione nelle casse dell’OM – con diritto di riscatto fissato a 7 milioni di euro. L’arrivo di Milik completa così il reparto offensivo juventino, con ... Leggi su open.online (Di giovedì 25 agosto 2022) In attesa di capire chi sarà il centrocampista che completerà il calciomercato della, i bianconeri hanno accolto Arkadius. Il centravanti polacco – che in Italia ha già vestito la maglia del Napoli – è sbarcato apoco dopo le 15 di giovedì 25 agosto, pronto per iniziare la sua nuova avventura sotto la guida di Massimiliano. Subito dopo l’arrivo all’aeroporto di Caselle, il giocatore si è traferito a J-Medical per svolgere le visite mediche propedeutiche alla firma del contratto.classe ’94 si trasferisce dal Marsiglia con la formula del prestito oneroso – i bianconeri verseranno subito 1 milione nelle casse dell’OM – con diritto di riscatto fissato a 7 milioni di euro. L’arrivo dicompleta così il reparto offensivo juventino, con ...

