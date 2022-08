Juventus, il nuovo centrocampista è a un passo: la situazione (Di giovedì 25 agosto 2022) Alla Juventus manca ancora qualcosa. Gli uomini di Massimiliano Allegri, reduci dallo scialbo pareggio in campionato contro la Sampdoria, e che hanno accusato il buco lasciato dall’infortunio prematuro di Paul Pogba, devono trovare al più presto una soluzione per il centrocampo, in modo da ritrovare stabilità. La pedina che potrebbe andare a coprire la falla lasciata da Pogba, arriverebbe dalla Ligue 1, più precisamente dal Paris Saint Germain. Da tempo frequente nomina del calciomercato bianconero, Leandro Paredes potrebbe finalmente diventare un giocatore della Juventus. Il n5 dei parigini non è incedibile, ed è pronto ad una nuova esperienza calcistica. Paredes PSG Calciomercato Come riporta Gianluca Di Marzio, nelle ultime ore ci sono stati dei contatti decisivi tra la Juventus ed il PSG: le parti si stanno stringendo. ... Leggi su rompipallone (Di giovedì 25 agosto 2022) Allamanca ancora qualcosa. Gli uomini di Massimiliano Allegri, reduci dallo scialbo pareggio in campionato contro la Sampdoria, e che hanno accusato il buco lasciato dall’infortunio prematuro di Paul Pogba, devono trovare al più presto una soluzione per il centrocampo, in modo da ritrovare stabilità. La pedina che potrebbe andare a coprire la falla lasciata da Pogba, arriverebbe dalla Ligue 1, più precisamente dal Paris Saint Germain. Da tempo frequente nomina del calciomercato bianconero, Leandro Paredes potrebbe finalmente diventare un giocatore della. Il n5 dei parigini non è incedibile, ed è pronto ad una nuova esperienza calcistica. Paredes PSG Calciomercato Come riporta Gianluca Di Marzio, nelle ultime ore ci sono stati dei contatti decisivi tra laed il PSG: le parti si stanno stringendo. ...

EnricoTurcato : A 7 giorni dalla fine del mercato la Juventus deve ancora Capire dove mandare Arthur e Pjaca Fare spazio a centro… - gigipoletti : Quest’anno il #milan di #Pioli va più avanti in #ChampionsLeague della #Juventus di #Allegri e #Agnelli , che si co… - GandiniG : @antoniolm21 @FSaltato No che dici? La squadra non è mai stata radiata. Si Chiamava stabia, poi fallì. C'era un'alt… - frankneapolitan : @FrancescoRoma78 Ma come non doveva essere il nuovo “Messia” già lo danno via? ????????? - Sickbello : RT @MomoSaidMomo: Quando il sign. Allegri Massimiliano vi porterà di nuovo a vincere, perché lo farà, non vi sarà permesso salire sul carro… -