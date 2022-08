Juventus | buone notizie | Szczesny e Bonucci in gruppo | a disposizione contro la Roma

(Di giovedì 25 agosto 2022)in casa. A due giorni dalla super sfidala, sia Leonardoche Wojciechhanno lavorato regolarmente in, e dunque sono considerabili come recuperati e ai giallorossi. Allegri probabilmente schiereràdal 1?, mentre il portiere non verrà rischiato e si darà ancora spazio a Perin che ha subito zero gol nelle prime due. SportFace.

... lavuole dimenticare in fretta lo scialbo 0 - 0 in casa della Sampdoria e centrare la ...notizie anche per il Milan, dunque, visto che Ismael Bennacer era emerso come uno dei primi nomi ...Ci sono quattro italiane in corsa: il Milan testa di serie, lain seconda fascia, Inter e Napoli in terza. E ci sono anchenotizie: anche nell'urna dei campioni ci sono squadre ... Juventus, buone notizie per Di Maria: possibile il ritorno in campo per l'esordio in Champions La Juventus è sempre più vicina all'acquisto di Paredes; cerchiamo di capire il tipo di formula per il suo passaggio in bianconero.