Juventus-Allegri, che mazzata per il tecnico: la sentenza è durissima (Di giovedì 25 agosto 2022) All’indomani del deludente pareggio della Juventus in casa della Sampdoria il tecnico Massimiliano Allegri riceve una durissima critica. Se il netto 3-0 con cui aveva steso il Sassuolo aveva lasciato ben sperare, la Juventus si ritrova nuovamente al centro delle critiche dopo il deludente 0-0 ottenuto in casa della Sampdoria. Un risultato negativo non solo Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di giovedì 25 agosto 2022) All’indomani del deludente pareggio dellain casa della Sampdoria ilMassimilianoriceve unacritica. Se il netto 3-0 con cui aveva steso il Sassuolo aveva lasciato ben sperare, lasi ritrova nuovamente al centro delle critiche dopo il deludente 0-0 ottenuto in casa della Sampdoria. Un risultato negativo non solo Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

forumJuventus : ?? Trattativa avanzata per Milik ma non solo: la Juventus è vicina anche a Paredes e vuole metterli a disposizione d… - forumJuventus : ?? Arkadiusz #Milik sempre più vicino alla #Juventus dopo il summit di mercato tra Allegri e i dirigenti. [Sky Sport] - Glongari : #Milik atterrato a Torino. Il nuovo attaccante della #Juventus è pronto a raggiungere Max #Allegri - Dlaavsit_ : e comunque fagioli ha palesemente fatto un'orgia con le figlie di Allegri e Agnelli, sennò non si spiega #freeFagioli #Juventus #fagioli - MauOrbez1887 : @gianniisola1 Klopp era alla prima esperienza in un nuovo campionato, in un grande club, e comunque ha raggiunto la… -