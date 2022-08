Juve, visite mediche in corso per Milik: la prima giornata bianconera LIVE (Di giovedì 25 agosto 2022) La Juventus ha scelto Arek Milik come nuovo rinforzo per l'attacco. La pista Depay stava andando per le lunghe perché mancava l'accordo... Leggi su calciomercato (Di giovedì 25 agosto 2022) Lantus ha scelto Arekcome nuovo rinforzo per l'attacco. La pista Depay stava andando per le lunghe perché mancava l'accordo...

romeoagresti : #Juventus: Tommaso #Mancini è arrivato al J Medical per sottoporsi alle visite // Tommaso Mancini has arrived at J… - romeoagresti : #Juventus: #Milik è arrivato al J Medical per sottoporsi alle visite // Milik has arrived at J Medical to undergo h… - Gazzetta_it : Juve, è fatta per #Milik. in arrivo a Torino per le visite - Cucciolina96251 : RT @romeoagresti: #Juventus: #Milik è arrivato al J Medical per sottoporsi alle visite // Milik has arrived at J Medical to undergo his med… - AlessioGrilli : RT @romeoagresti: #Juventus: #Milik è arrivato al J Medical per sottoporsi alle visite // Milik has arrived at J Medical to undergo his med… -