Juve | Nedved esce allo scoperto | 'Volevamo Depay | vi spiego perché non arriverà'

angeloinitaly : RT @fcin1908it: Nedved: “Girone di tutto rispetto, avversari tosti. Ma troppe critiche alla Juve” - fcin1908it : Nedved: “Girone di tutto rispetto, avversari tosti. Ma troppe critiche alla Juve” - junews24com : Paredes alla Juve? Nedved non si nasconde e reagisce così: le sue parole - - stemauri75 : Nedved parla della Juve: “Criticoni lasciateci lavorare in pace” - cosaseitu : @glmdj #nedved ha già smentito la cazzata che hai scritto. Si parlava di Elenco di attaccanti. Elenco in cui c'eran… -

... il rinforzo giusto per Allegri, come confessato da Pavelprima della sfida di campionato ... CAMBIATE LE CARTE IN TAVOLA - Su questo fronte laera pronta a rinunciare ad alcuni bonus legati ...... Poi, sul mercato, con l'accento sull'arrivo di Milik e non di Depay: Infine,dribbla almeno in parte di commentare la situazione legata a Paredes :A margine della cerimonia il vicepresidente della Juventus Pavel Nedved non si è sbilanciato su Paredes: “Non so se il Psg ce lo darà. Abbiamo completato il reparto offensivo con Milik, il mercato è ...Arek Milik è arrivato, Leandro Paredes arriverà. La Juventus ha rotto gli indugi e ha deciso di completare il mercato in entrata, lasciando l’annoso problema delle cessioni da risolvere negli ultimi ...