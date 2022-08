Juve, Milik poi Paredes: categoria al Max - Sport - quotidiano.net (Di giovedì 25 agosto 2022) Leandro Paredes, argentino di 28 anni: nella scorsa stagione al Psg, 15 presenze in Ligue 1 con un gol e cinque senza reti in Champions League Leggi su quotidiano (Di giovedì 25 agosto 2022) Leandro, argentino di 28 anni: nella scorsa stagione al Psg, 15 presenze in Ligue 1 con un gol e cinque senza reti in Champions League

GiovaAlbanese : Fino a oggi la #Juventus non aveva mai accelerato su #Milik. L'incontro con l'agente per discutere l'ingaggio è un… - _Morik92_ : Su #Milik, non si registrano passi in avanti tra #Juve ed #OM. I bianconeri, fino a questo momento, non hanno ancor… - _Morik92_ : La #Juve ha incontrato gli agenti di #Milik nelle scorse ore per discutere sulle cifre del contratto. Le parti si r… - Max67214840 : Stagione 21/22 #Milik 55gg infortunato 7 partite saltate, #Depay 66gg infortunato 15 partite saltate. Magari non è… - MischiGiordano : Sinceramente #milik non mi convince. Soprattutto perché passi da #depay a lui: giocatori con caratteristiche e inga… -