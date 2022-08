Juve, Milik ha concluso le visite mediche (Di giovedì 25 agosto 2022) Juve - Milik : ci siamo. Tutto fatto per l'attaccante polacco, che è atterrato a Torino e subito si è spostato al J Medical per sostenere le visite mediche, concluse in serata: il giocatore, prelevato ... Leggi su corrieredellosport (Di giovedì 25 agosto 2022): ci siamo. Tutto fatto per l'attaccante polacco, che è atterrato a Torino e subito si è spostato al J Medical per sostenere le, concluse in serata: il giocatore, prelevato ...

