stevenzhang1908 : Eh ma la Juve con mister 50mln non li fa passare a Messi, Mbappe, Neymar?? - sportli26181512 : Juve, Messi e Mbappé fanno paura. Poi le baby star del Benfica e il Maccabi col gigante del gol: Juve, Messi e Mbap… - IssaBreh : @Matias84224740 Ho appena parlato con Allegri e mi ha detto che vuole ritirare la Juve dalla Champions perché ha pa… - Gazzetta_it : Il girone della Juve: Messi e Mbappé fanno paura. Poi le baby star del Benfica e il Maccabi col gigante del gol #UCL - torinosportiva : Champions, parte il lungo viaggio che porta a Istanbul: la Juve pesca Messi e il Paris Saint Germain -

La Gazzetta dello Sport

Ma a rinascere è stato soprattutto, un fantasma la passata annata, di nuovo brillante in quest'avvio stagionale. Gol e assist a pioggia anche da Neymar, ufficiosamente sul mercato. E non è da ..., Mbappè e Neymar per la Juventus, finita nel girone H assieme al Psg. Per i bianconeri anche il Benfica e gli israeliani del Maccabi Haifa. Decisamente sfortunata l'Inter, attesa da un gruppo ... Juve, Messi e Mbappé fanno paura. Poi le baby star del Benfica e il Maccabi col gigante del gol Mali, anzi malissimo, il sorteggio Champions dell’Inter, inserita in terza fascia. Non benissimo anche per il Napoli; un po’ così quello della Juventus, bene per il Milan, testa ...MILAN o Il Milan ha affrontato il Chelsea solamente due volte in Champions League, registrando due pareggi nella prima fase a gironi dell’edizione 1999/2000 - l’unico gol rossonero in queste due sfide ...