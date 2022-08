"Italiani nel fosso": scoppia la rissa tra il centrino e il Pd, frase-bomba su Letta (Di giovedì 25 agosto 2022) Maria Stella Gelmini ora sposta il mirino. Dopo aver attaccato il centrodestra e soprattutto Giorgia Meloni, ora il ministro agli Affari Regionali ha messo nel mirino la sinistra e il Pd di Enrico Letta. La Gelmini che ha tradito Forza Italia per entrare in Azione di Calenda, per qualche giorno è stata anche alleata di Enrico Letta. Il centrino di Calenda aveva infatti firmato un accordo programmatico e di coalizione con il Pd. Poi tutto è naufragato davanti all'ingresso di Fratoianni e Bonelli nella coalizione di centrosinistra. Da lì la rottura con Calenda a comunicare lo strappo in diretta tv per poi ripiegare dopo qualche giorno su Matteo Renzi. Ora Azione vuole regolare i conti con i dem e da qui l'attacco della Gelmini: "Letta dice che il 25 settembre la scelta è tra Pd e destra. A me pare che la sua posizione ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 25 agosto 2022) Maria Stella Gelmini ora sposta il mirino. Dopo aver attaccato il centrodestra e soprattutto Giorgia Meloni, ora il ministro agli Affari Regionali ha messo nel mirino la sinistra e il Pd di Enrico. La Gelmini che ha tradito Forza Italia per entrare in Azione di Calenda, per qualche giorno è stata anche alleata di Enrico. Ildi Calenda aveva infatti firmato un accordo programmatico e di coalizione con il Pd. Poi tutto è naufragato davanti all'ingresso di Fratoianni e Bonelli nella coalizione di centrosinistra. Da lì la rottura con Calenda a comunicare lo strappo in diretta tv per poi ripiegare dopo qualche giorno su Matteo Renzi. Ora Azione vuole regolare i conti con i dem e da qui l'attacco della Gelmini: "dice che il 25 settembre la scelta è tra Pd e destra. A me pare che la sua posizione ...

