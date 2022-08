Italia-Georgia, Qualificazioni Mondiali basket 2023: programma, orario, tv, streaming (Di giovedì 25 agosto 2022) L’Italia torna subito in campo per le Qualificazioni ai Mondiali 2023 di basket. Gli Azzurri di Gianmarco Pozzecco, dopo aver battuto l’Ucraina per 89-97 a Riga (Lettonia) mercoledì sera, ospitano sabato sera a Brescia la Georgia nella seconda partita in una settimana per la seconda fase delle FIBA World Cup 2023 Qualifiers (gruppo L). Autentico trascinatore è stato Simone Fontecchio con 20 punti, insieme ai 17 di un sempre efficace Nicolò Melli. Doppia doppia sfiorata, invece, da Nico Mannion con 11 punti e 9 assist. I nostri portacolori hanno compiuto un altro passo importante, quindi, nel percorso che potrebbe fargli staccare il pass per la rassegna intercontinentale dell’anno prossimo. basket, Ucraina-Italia 89-97: le pagelle degli ... Leggi su oasport (Di giovedì 25 agosto 2022) L’torna subito in campo per leaidi. Gli Azzurri di Gianmarco Pozzecco, dopo aver battuto l’Ucraina per 89-97 a Riga (Lettonia) mercoledì sera, ospitano sabato sera a Brescia lanella seconda partita in una settimana per la seconda fase delle FIBA World CupQualifiers (gruppo L). Autentico trascinatore è stato Simone Fontecchio con 20 punti, insieme ai 17 di un sempre efficace Nicolò Melli. Doppia doppia sfiorata, invece, da Nico Mannion con 11 punti e 9 assist. I nostri portacolori hanno compiuto un altro passo importante, quindi, nel percorso che potrebbe fargli staccare il pass per la rassegna intercontinentale dell’anno prossimo., Ucraina-89-97: le pagelle degli ...

