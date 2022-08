“Io non pago”. Movimento anti-bollette in Italia: cosa si rischia (Di giovedì 25 agosto 2022) Arriva anche in Italia “Io non pago”. L’aumento delle bollette ha portato i cittadini a creare un Movimento. Per ora solo online Le bollette sono uno dei problemi più discussi sul web. Il peso che nell’ultimo anno hanno avuto sulle famiglie Italiane inizia ad essere insostenibile, anche a fronte del fatto che si viene da L'articolo proviene da Consumatore.com. Leggi su consumatore (Di giovedì 25 agosto 2022) Arriva anche in“Io non”. L’aumento delleha portato i cittadini a creare un. Per ora solo online Lesono uno dei problemi più discussi sul web. Il peso che nell’ultimo anno hanno avuto sulle famigliene inizia ad essere insostenibile, anche a fronte del fatto che si viene da L'articolo proviene da Consumatore.com.

MiyakeEau : @emanuel76166497 Io non sto a pensare a nessuno! Ho ben altro da fare che pensare agli stronzi delinquenti che evad… - leone_leone1977 : Per fortuna che non pago il canone Rai...ma lo schifo che hanno fatto rimandando il film sul Generale Dalla Chiesa… - Monsieurdosto : Ricevo una mail di spam. Riassunto: Hanno delle mie immagini mentre interagisco in chat porno, Ndrangheta, Mafia e… - melan_geee : “No zio per carità io capisco che tuo cuggino la grafica te la fa gratis però capì io le pago le tasse.Per non parl… - stefano21668104 : @SilviaRoggiani @EnricoLetta @pdnetwork @PdMilano Fate ridere i sassi! Non vedo l’ora di vedere che pago sta prenderà il Pd il 25 settembre -