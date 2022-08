Inter | la stampa estera “condanna” il girone di Champions con Barcellona e Bayern | “Gruppo della morte”

Leggi su sportface

(Di giovedì 25 agosto 2022) Sorteggio diLeague sfortunato per l’, che se la vedrà conMonaco nella fase a gironi. Il Viktoria Plzen completa un raggruppamento che ha subito attirato i commenti, come dimostrano alcuni dei titoli delle principali testate. Per “Sport” ilè stato inserito in un vero e proprio “”, espressione usata anche da Sport.cz per sottolineare la poca fortuna del Plzen. Anche in Germania però Kicker sottolinea la difficoltà deldel, che definisce“clienti non semplici”. Bild invece rimarca il nuovo incrocio tra il ...