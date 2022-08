Inps: in 5 mesi saldo positivo 739mila contratti lavoro (Di giovedì 25 agosto 2022) Nei primi cinque mesi del 2022 sono state attivate dai datori di lavoro privati 3.381.000 assunzioni con un incremento del 37% rispetto allo stesso periodo del 2021. Nello stesso periodo le cessazioni ... Leggi su notizie.tiscali (Di giovedì 25 agosto 2022) Nei primi cinquedel 2022 sono state attivate dai datori diprivati 3.381.000 assunzioni con un incremento del 37% rispetto allo stesso periodo del 2021. Nello stesso periodo le cessazioni ...

bizcommunityit : Inps: in 5 mesi saldo positivo 739mila contratti lavoro - CatelliRossella : Inps: in 5 mesi saldo positivo 739mila contratti lavoro - Economia - ANSA - News24_it : Inps: in 5 mesi saldo positivo 739mila contratti lavoro - trimpa48 : RT @pandolfi_livia: Divertenti le proposte del M5S perché uno scopre che addirittura copiano cose che già esistono da anni, come la norma c… - fisco24_info : Inps: in 5 mesi saldo positivo 739mila contratti lavoro: Per tempo indeterminato +218.283 contratti -