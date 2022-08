Influenza del pomodoro: il nuovo virus che terrorizza l’India (Di giovedì 25 agosto 2022) India. Nel continente è scattato un nuovo allarme sanitario, dovuto alla cosiddetta “Influenza del pomodoro” (in inglese “tomato flu”), che avrebbe già colpito 80 bambini al di sotto dei cinque anni. Proprio il Ministero della Salute indiano, negli ultimi giorni, ha invitato tutti gli stati a prestare la massima attenzione. La febbre del pomodoro: cos’è? Si tratta di una malattia virale caratterizzata da piccole bolle rosse lungo il corpo che poi evolvono in ulcere. L’allarme riguarda principalmente l’area meridionale della nazione. La ”febbre del pomodoro” – come in molti la definiscono – è una variante dell’afta epizootica (Hfmd), che colpisce gli ungulati, come bovini, suini, pecore, capre e bufali. La scienza vaga ancora nell’ombra, in quanto i ricercatori non hanno ancora scoperto l’esatta ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di giovedì 25 agosto 2022) India. Nel continente è scattato unallarme sanitario, dovuto alla cosiddetta “del” (in inglese “tomato flu”), che avrebbe già colpito 80 bambini al di sotto dei cinque anni. Proprio il Ministero della Salute indiano, negli ultimi giorni, ha invitato tutti gli stati a prestare la massima attenzione. La febbre del: cos’è? Si tratta di una malattia virale caratterizzata da piccole bolle rosse lungo il corpo che poi evolvono in ulcere. L’allarme riguarda principalmente l’area meridionale della nazione. La ”febbre del” – come in molti la definiscono – è una variante dell’afta epizootica (Hfmd), che colpisce gli ungulati, come bovini, suini, pecore, capre e bufali. La scienza vaga ancora nell’ombra, in quanto i ricercatori non hanno ancora scoperto l’esatta ...

annamariamoscar : Cos’è e sintomi dell’influenza del pomodoro, il nuovo virus che sta colpendo i bambini in India - CorriereCitta : Influenza del pomodoro: il nuovo virus che terrorizza l’India - infoitsalute : Si diffonde l'influenza del pomodoro: cos'è, quali sono i sintomi e le cure, come si trasmette - iosonoangelo : @HuffPostItalia Prima non ci avete fatto votare la vostra cavolo di epidemia di influenza, ora ti inventi pure il g… - thewaterflea : RT @peloecontropel0: Chissà se si scoprirà casualmente che per questo virus che colpisce i bambini sotto i cinque anni, risulterà essere ef… -