Influenza del pomodoro, il nuovo virus che colpisce i bambini: cos’è e quali sono i sintomi (Di giovedì 25 agosto 2022) Influenza del pomodoro: un nuovo virus si sta diffondendo in India e secondo le prime informazioni colpisce generalmente i bambini. Il ministro della Salute indiano ha invitato tutti gli stati alla massima attenzione perché lentamente i casi stanno aumentando. Influenza del pomodoro, il nuovo virus che colpisce i bambini: cos’è Un nuovo virus avanza e minaccia: si tratta dell’Influenza del pomodoro ed è stata rilevata per la prima volta nei bambini nello stato meridionale indiano del Kerala a maggio. In seguito, sono stati registrati altri casi nello stato di Tamil ... Leggi su lanotiziagiornale (Di giovedì 25 agosto 2022)del: unsi sta diffondendo in India e secondo le prime informazionigeneralmente i. Il ministro della Salute indiano ha invitato tutti gli stati alla massima attenzione perché lentamente i casi stanno aumentando.del, ilcheUnavanza e minaccia: si tratta dell’deled è stata rilevata per la prima volta neinello stato meridionale indiano del Kerala a maggio. In seguito,stati registrati altri casi nello stato di Tamil ...

Marghe94075366 : @MinisteroSalute E dopo quella riguardante le scimmie,passiamo alla verdura,dai! Qui la fantasia non manca! - VetustoD : Adesso abbiamo L influenza del pomodoro in arrivo. Dopo l’emergenza covid, l’emergenza bellica, L emergenza del vai… - GinottoG8 : RT @itsmeback_: Dopo l'influenza del pomodoro arriverà la pandemia del ?? che arriverà dritto nel culo di molti. - alemora70 : L'influenza del citriolo l'hanno presa già milioni di italiani e non se ne sono accorti ... - valeria21602823 : -